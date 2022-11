Bestelbus vol isolatiemateriaal, Twentse broers op dievenpad in Enschede

Jaap Scholten uit Twente werd oorlog ingezogen en schreef er een boek over: ‘Oekraïne is noaber­schap in het kwadraat’

ENSCHEDE - Jaap Scholten heeft zich vanaf dag 1 ingezet voor Oekraïne. In zijn gisteren verschenen boek Drie zakken dameskleding, twee cakes Kyiv en een sniper staan reportages en interviews met de bevolking. „Ik kan niet wachten om weer te gaan. Het is wereldgeschiedenis waar je midden in zit.”

