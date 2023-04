Bestelbus volledig verwoest door explosie in Enschede, oorzaak nog onbekend

indebuurt.nl Pernell (54) opent haarstudio in winkelcen­trum Deppen­broek: 'We bieden botox voor het haar'

Tien jaar lang runde hij een parfumzaak aan de Haverstraatpassage. Toen was Pernell Huijer (54) klaar voor iets nieuws. Sinds begin april vind je de Enschedese ondernemer in zijn eigen haarstudio in winkelcentrum Deppenbroek. Even op de koffie!