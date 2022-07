Bestuur lokale omroep 1Twente stapt op: ‘Het gezeur om geld trekken we niet meer’

Het is ieder jaar hetzelfde liedje. 1Twente heeft geld nodig om dóór te kunnen, anders gaat de lokale omroep failliet. In wat een uiterste noodkreet lijkt, stapt het bestuur van de omroep nu op. „Het is een continue stroom van geld vragen en een lokale overheid die beloftes niet nakomt. Je voelt je soms net een bedelaar”, zegt Corine Böhmers, voorzitter van het bestuur. „Dit is de treurige uitkomst van brandbrieven schrijven, geldproblemen en geen oplossing waarmee 1Twente vooruit kan kijken. Ik loop nu twee jaar mee in het bestuur en in onze vergaderingen is het alleen maar over geld gegaan. Aan de inhoud komen we niet toe.”

De druppel is het feit dat de politieke motie van afgelopen december weer tot niets heeft geleid. Met de motie kreeg het gemeentebestuur de opdracht vóór de zomer te komen met een financieel voorstel dat structureel soelaas moet bieden voor 1Twente. Maar in het nieuwe ‘regeerakkoord’ wordt enkel verwezen naar een ‘incidentele aanvullende bijdrage’ vanuit de gemeentekas. Incidenteel, omdat er Rijksfinanciering voor lokale omroepen in Nederland in de maak is.

„Maar zo kun je geen omroep runnen. Op dit coalitieakkoord kunnen we niet koersen”, zegt de bestuursvoorzitter. „Op dit moment bestaan we alleen nog omdat onze schuldeisers bereid zijn te wachten. Als die morgen aan de deur kloppen is het gebeurd met 1Twente.”

Directeur Flip van Willigen wil niet teveel kwijt over de ontstane impasse. Dat het bestuur opstapt, geeft volgens hem aan hoe groot de machteloosheid is. „Dat ze deze keuze hebben moeten maken, is nogal heftig.”