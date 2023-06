Bestuurders Zwanenhof moeten miljoenen aan schadevergoeding betalen, na echec met zorghotel in Zenderen

met videojournaal Gemist? 20.000 euro boete dreigt om volkstuin­tje in Enschede & De Grolsch Veste in handen van de UEFA

Hoe Gerrit uit Almelo na twee bierglazen inburgerde in Warstein en er zelfs koning werd: ‘Het groeide gigantisch uit de klauwen’ | Voor Gerrit Makkinga gaat er niets boven Warsteiner. Niet alleen op het biertje zelf is hij verzot, hij verzamelt ook alles wat los en vastzit van het merk. Z’n band met het merk gaat inmiddels zover dat hij volledig is ingeburgerd in Warstein, het plaatsje in Duitsland waaraan het biertje z’n naam ontleent. De Almeloër bracht het daar nu zelfs tot schutterskoning.