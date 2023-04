Betoverend mooi: Enschedese straat kleurt roze dankzij bloeiende bomen

Botte pech of misselijk­ma­ken­de mishande­ling? Dierenarts verwijdert zes centimeter lange spijker uit kop van eend

Is deze eend per toeval op een spijker gedoken? Of is het een geval van misselijkmakende dierenmishandeling? Alles wijst op het laatste. Toen een nietsvermoedende wandelaar in Ootmarsum vrijdagochtend een eend met een spijker in haar kop zag lopen, gingen alle alarmbellen af.