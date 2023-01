Betrapt! Kijk hier hoe oplichters in Almelo hun slag proberen te slaan als nepcollectanten

Afgelopen weekeinde publiceerde Tubantia een verhaal over de oplichtingspraktijken in Almelo . Met daarin een klemmende oproep van de lokale Zonnebloem-voorzitter Siny Pots. „We hebben de indruk dat ze in heel Almelo actief zijn. Daarom slaan we nu alarm.” Na de publicatie stuurden Almeloërs hun vastgelegde deurbelbeelden op. En die geven een mooi inkijkje in de werkwijze van de nepcollectanten

Honderden reacties.

Het vermoeden van Pots, over de omvang van de oplichtingspraktijken, blijken ondertussen niet onterecht. Onder het verhaal verschijnen op sociale media reacties van honderden Almeloërs die ook een Zonnebloem-collectant aan de deur hebben gehad. En inmiddels is bovendien duidelijk dat ook in andere Twentse plaatsen collecterondjes zijn gemaakt. Hoe groot de schade daarmee in totaal is, is onbekend. Maar dat de oplichters er werk van hebben gemaakt is wel duidelijk.