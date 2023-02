Beuningen superieure kampioen in de Hoofdklasse, titelstrijd in 1e klasse ongekend spannend

BEUNINGEN - Er staan nog drie wedstrijddagen op de kalender, maar in Beuningen was het zondag al tijd voor een feestje. Na een overwinning bij Nooit Gedacht kon het team het Hoofdklasse-kampioenschap vieren. In de 1e klasse is de titelstrijd een stuk spannender.