Bevestigd: er komt een Starbucks-filiaal in hartje Enschede

Update 17.00: Starbucks heeft inmiddels bevestigd dat er een filiaal aan het Van Heekplein 96 in Enschede komt. De openingsdatum is nog niet bekend.

Op 31 december 2022 is bij de gemeente Enschede een omgevingsvergunning aangevraagd voor het vestigen van een Starbucks-filiaal. Waar? Aan het Van Heekplein 96. Dat is het voormalige pand van schoenenzaak Skechers die eind 2022 uit Enschede vertrok.

Starbucks in centrum Enschede

Het is niet de eerste keer dat je in het centrum van Enschede een beker Starbucks-koffie haalt. In november 2021 was de opening van B-Mansion, een beautycentrum waarin ook een Starbucks was gevestigd. Zeven maanden later ging B-Mansion failliet en daarmee sloot ook de vestiging van Starbucks.