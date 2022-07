Bevolkingsgroei in Twentse steden, steeds minder mensen wonen op platteland in 2035

Cijfers per gemeenteENSCHEDE - Enschede heeft in 2035 bijna 7 procent meer inwoners dan in 2021. In plattelandsgemeenten zoals Tubbergen, Hof van Twente en in de Achterhoek loopt het inwonersaantal juist sterk terug de komende jaren. Dat blijkt uit een berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Tussen 2021 en 2035 groeit de bevolking van de gemeente Enschede waarschijnlijk met 6,9 procent. Het CBS en PBL melden er wel direct bij dat er een onzekerheidsmarge is. Die marge is ruim, want de schattingen van de bevolkingsgroei lopen uiteen van 2,9 tot 11,1 procent in Enschede. Dat die marge zo groot is heeft te maken met onder andere immigratie en woningbouw. Die maken het voorspellen van de bevolkingsgroei lastiger.

Platteland

In tegenstelling tot Enschede, loopt de bevolkingsomvang in het gros van de plattelandsgemeenten in Twente en de Achterhoek juist terug. Vooral in de Achterhoek verwachten de statistici een krimp. Die krimp heeft grotendeels te maken met vergrijzing in deze gebieden. Jongeren die in deze gemeenten wonen verhuizen voor bijvoorbeeld hun werk of studie naar andere plaatsen.

Hof van Twente (-4,9%), Haaksbergen (-4,6%) en Dinkelland (-4,4%) laten in de cijfers van het CBS en PBL de grootste krimp van Twente zien. Net als in Enschede lopen de prognoses echter sterk uiteen. Ook in de plattelandsgemeenten gaan woningbouw en immigratie een grote rol spelen in de bevolkingsgroei. Het lijkt er echter sterk op dat in deze gemeenten het aantal inwoners terug gaat lopen.

Vreemde eend in de bijt qua plattelandsgemeenten is Losser. Waar in veel plattelandsgemeenten een krimp of lichte groei wordt verwacht, denken de onderzoekers van CBS en PBL dat in Losser de bevolking met 4,4 procent groeit.

Steden

Net als in Enschede verwachten de statistici ook in de andere grote steden in Twente een bevolkingsgroei richting 2035. In Almelo ligt de prognose op een plus van 4,6 procent, terwijl de groei in Hengelo met 1,5 procent een stuk kleiner gaat zijn. In die laatstgenoemde gemeente wordt zelfs een krimp niet uitgesloten. De prognose loopt uiteen van -1,8 procent tot een plus van 4,8 procent.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.