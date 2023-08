fc twente - riga fc Van het ene uiterste in het andere: geen Let te bekennen in Enschede

Een noodverordening voor het centrum van Enschede en een noodbevel voor dat van Hengelo: twee weken geleden stonden de autoriteiten en politie op scherp aan de vooravond van het duel FC Twente-Hammarby IF. Dan is het contrast met hoe het er woensdagavond aan toe gaat op de Oude Markt in Enschede groot.