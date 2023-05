Bewoners ’t Kotte in Hengelo moeten nieuwbouw Hofmakerij slikken

Henk viel in 1944 als een blok voor de schoonheid van Lammy, nu zijn ze 75 jaar getrouwd

Het is 1944, oorlog. Voor tieners in Veendam is ‘heen en weer lopen op de Kerkstraat’ hun enige vertier. De meisjes aan de ene kant, de jongens aan de andere. En maar kijken. Henk Mulder smelt als hij een meisje ziet met een lief gezicht en lang, zwart haar. „Ik vond het een schoonheid.” Dat is Lammy Weij, uit het aangrenzende dorp Wildervank. Hij stapt op haar af en laat haar niet meer gaan.