Bewoners Vlierstraat in Enschede gegijzeld door junks: ‘Ik zit in de tuin met een hark naast me’

Tubantia Crime Podcast ‘Hoe haal je het als Enschedeër in je hoofd om 500 kilo explosief vuurwerk in een garagebox te bewaren?’

Isa A (59) had ruim 13.500 stuks illegaal knalvuurwerk opgeslagen in een garagebox in Enschede. Het Openbaar Ministerie vind dat onbegrijpelijk. Zeker iemand uit Enschede zou toch moeten weten wat dit voor gevolgen kan hebben, aldus het OM.