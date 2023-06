Bewoners Zwavertsweg Hengelo winnen 275.000 euro bij loterij

indebuurt.nl Jamai Loman en Francis van Broekhui­zen treden op de Oude Markt op (en jij kan daar gratis bij zijn)

Omcirkel vrijdag 7 juli alvast in je agenda. Dan is er een gratis openluchtconcert op de Oude Markt, met muzikale toppers als Jamai Loman en Francis van Broekhuizen in de hoofdrol.