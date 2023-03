Bezorgscooter gaat onderuit in Enschede, bestuurder gewond naar ziekenhuis

Aantijgin­gen van stalking en intimida­tie: ‘Oekraïne-op­vang Haaksber­gen is schrikbe­wind’

Bewoners voelen zich onveilig, medewerkers zijn geïntimideerd, gestalkt en weggestuurd omdat tegenspraak niet wordt geduld. In de Oekraïne-opvang in Haaksbergen zou een schrikbewind heersen. „Deskundige krachten worden onder druk gezet. Ik maak me grote zorgen.”