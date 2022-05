Bierbrouwerij Grolsch voert geen reclamecampagne rond WK Voetbal in Qatar

“Wij hebben net een nieuwe campagne gelanceerd, de nadruk ligt daarbij op samen tijd doorbrengen. We gaan er geen aparte WK-campagne van maken”, legt de zegsman van Grolsch uit. Voetbal of verwijzingen naar het sportevenement in november en december komen niet voor in de reclames.

Daarbij heeft Grolsch onder andere meegewogen hoe klanten zouden reageren op marketinguitingen met verwijzingen naar het sportevenement in november en december. De Nederlandse brouwer weet nog niet of het zendtijd inkoopt in de reclameblokken rond WK-wedstrijden.