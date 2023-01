Bij deze Hengelose webshops verkopen ze alles voor aan de wand: van stalen spiegel tot koddige kip

Anne-Marie Mijnders studeerde in 2003 af bij de Aki in Enschede en zocht een atelier in Hengelo. Rob Rosink had nog wel een plekje voor haar vrij bij de Kunsthof aan de Uitslagsweg, en hij kon haar ook meteen aan werk helpen. Want ondernemer Rosink, met zijn groothandel voor wanddecoratie, had een nieuw idee: betaalbare schilderijen verkopen, gemaakt door Hengelose kunstenaars.