Bij dit feest in Enschede krijg je verplicht een sticker over je camera: ‘Leef toch in het moment’

Het is een drastische stap, maar in de technowereld niet eens een ongebruikelijke: het afplakken van telefoons tijdens het uitgaan. Bij hippe nachtclubs in Parijs, Berlijn en Amsterdam gebeurt het al langer, nu wordt de maatregel voor het eerst ingevoerd in deze regio. „Waarom we dit gaan doen? Omdat het mensen dwingt in het moment te leven”, legt bedenker Bas Amro van Basic Grooves uit. „We willen dat onze bezoekers de muziek op zich in laten werken en niet om de drie minuten op die telefoon kijken. In onze ogen draagt dit bij aan een betere sfeer.”