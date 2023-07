Bij Hengeloër Gerard (78) stroomt steeds het toilet over: ‘Ik word er schijtziek van en sta machteloos’

Een oplossing is met een digitale camera het rioolstelsel verder te inspecteren. Maar beheerder Van ’t Hof Rijnland (nu Schep Vastgoedmanagers Zoetermeer) geeft daar namens eigenaar UCP V Coöperatief UA in Amsterdam vooralsnog geen toestemming voor. In plaats daarvan kregen alle bewoners van ’t Swafert een brief om geen rommel in het toilet te gooien of door de gootsteen te spoelen.