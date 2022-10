Bij Margarita Jeliazkova is de argwaan van de vluchteling nooit ver weg: ‘Bij een uniform dacht ik: ze moeten mij hebben’

Liza en Kerem met de Reisopera in de caroussel: ‘Meedoen in zoiets moois is het leukste wat er is’

ENSCHEDE - Over een week staan ze in Carré. Maar eerst, vrijdag en zondag, is er het Wilminktheater in het eigen Enschede. In de caroussel van de Reisopera doen Liza Asbreuk (10) en Kerem Yorukoglu (12) hun eerste, voorzichtige stappen op het theaterpodium. „Opera, dat is zingen zonder microfoon.”

30 september