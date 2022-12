Bij Paddy’s merken ze geen verschil met vóór corona: ‘Gasten lijken makkelijker in de omgang’



Uitgaan in TwenteENSCHEDE – Paddy’s is al ruim 32 jaar een begrip in het Enschedese uitgaanscircuit. Je kunt er eten, drinken en in het weekend dansen tot in de late uurtjes. Veilig, benadrukt manager Marianne Bömer. Hoe doet ze dat?