Bijdrage aan tennisclub Albergen voor verbetering accommodatie, met dank aan feestvierende dorpsgenoten

De tennisclub heeft het voornemen om een overkapping boven het terras aan te leggen. Of dat ook gaat gebeuren, is nog even de vraag. Het plan voor uitbreiding van het terras en de overkapping wordt in februari aan de leden voorgelegd, daarna kan het voornemen eventueel worden uitgewerkt en uitgevoerd. Bestuurslid Koen Nijhuis van de tennisclub houdt daarom nog een slag om de arm: „Of het allemaal doorgaat hangt af van de leden en van de financiële haalbaarheid.”

Volksfeesten Fonds

Om die wens financieel mogelijk te maken, is er ondertussen 1500 euro beschikbaar. Het is een gift van de organisatie van de jaarlijkse Volksfeesten in Albergen. Geld dat na het festijn tijdens de Pinksterdagen overblijft, vloeit in het zogeheten Volksfeesten Fonds. Uit het fonds stroomt het geld terug in de samenleving in Albergen.