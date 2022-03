Bijna 200 Twentse gezinnen zien toch af van opvang vluchtelingen

Geparkeer­de auto gaat in vlammen op in Glanerbrug

GLANERBRUG - In Glanerbrug is zondagavond een auto in brand gevlogen. Het voertuig stond geparkeerd aan de Jacob van Heemskerkstraat. Volgens buurtbewoners werd de brand aangestoken. De politie meldt dat het twee verdachten op het oog heeft.

7 maart