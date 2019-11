Bijna 3000 hennepplanten aangetroffen in Enschedese wijk Twekkelerveld

Bouw nieuwe woningen Fazant­plein in Enschede begonnen

13:51 ENSCHEDE - De bouw van de 76 appartementen en negen eengezinswoningen op het Fazantplein in Enschede is van start gegaan. Bouwbedrijf Plegt-Vos is begonnen met het afgraven van de grond. Vorig jaar gingen de leegstaande flats en winkels in de wijk Mekkelholt al tegen de vlakte.