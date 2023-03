‘Bijna 4 ton is een hoop belastinggeld’: Enschede wil tekst en uitleg NIOD over groot oorlogsonderzoek

Bert Woudstra (91) en Herbert Zwartz (94), twee Joodse inwoners van Enschede die de oorlog overleefden en beiden als kind getuige waren van de roof van joods vastgoed, hebben vrede met het uitstel van het besluit. Dat was in eerste instantie in februari voorzien. „Het is goed dat ze het NIOD benaderen voor meer duidelijkheid”, zegt Woudstra. „Als dit nodig is om het onderzoek er door te krijgen, dan is dat prima”, reageert stadgenoot Zwartz naar aanleiding van een commissievergadering van de raad afgelopen maandagavond.