Bijna de helft van Twentse jongeren haalden HPV-prik niet, GGD houdt inhaalcampagne

Schouwburg Hengelo hervat zoektocht naar nieuwe exploitant voor theater­café The Green Room

Een ‘goede locatie in het centrum en leuk publiek’. Dat garandeert theaterbaas Raoul Boer van Schouwburg Hengelo de horeca-ondernemer die de exploitatie van theatercafé-restaurant The Green Room wil overnemen. Nu is het alleen nog zaak om die persoon te vinden zodat de horeca bij de schouwburg eindelijk weer volwaardig open kan sinds de uitbraak van corona.