Bijzondere hoofdrol zondag voor MVV’29-trainer Ruud Ottenhof

Frisse wind door Hengelose winkel­straat waait ook door andere Twentse binnenste­den: ‘Dit biedt perspec­tief voor onderne­mers’

HENGELO - De leegstand in winkelstraten wordt succesvol bestreden. Nergens is dat zo zichtbaar als in Hengelo. Eens de grootste winkelstad van de regio, later vertrok de ene na de andere winkelketen. Nu staat de stad model voor de gedaanteverandering die veel provinciale binnensteden doormaken. Met minder winkels, meer bewoners en meer lokale ondernemers.

19 januari