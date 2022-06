Bijzondere proef van corporatie Domijn in Enschede: flexwonen, tijdelijk een huis huren dat óók tijdelijk is

21 miljoen voor een mooier Enschede: prachtig maar ook confronte­rend nieuws

ENSCHEDE - Eénentwintig miljoen: het geld klotst tegen de plinten in het stadhuis. Het nieuwe college maakt een vliegende start met een mega-rijksbijdrage die veelbelovende woningbouwprojecten in een stroomversnelling moet brengen. Mooi nieuws, maar een schril contrast met de struggle for life elders in Enschede.

