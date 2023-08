Bijzondere reddingsactie in Hengelo: brandweer redt kitten die vastzit tussen zonnepanelen

In Groenlo en Heeten vonden ze de Europese avond van FC Twente meer dan geslaagd

FC Twente mag het over een week in Riga niet meer weggeven. De tweede Europese avond in De Grolsch Veste spetterde niet en onderstreepte nog eens de mankementen van dit moment, maar het duel leverde ook wel degelijk enkele bijzondere momenten op. En het bleef gezellig op de tribune.