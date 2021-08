Bijzondere wolkenformatie boven Enschede: ‘Trok als een vliegende schotel over de stad’

Vermoedelijk ging het hier om een supercell. Dat is een bijzondere krachtige onweersbui die extreme weerfenomenen kan veroorzaken, zoals windstoten tot honderdvijftig kilometer per uur of meer. Het zijn unieke buien waar zogeheten stormjagers soms honderden kilometers voor afleggen om ze te kunnen waarnemen.



De supercell zorgde niet voor extreme weersomstandigheden, maar wel voor rumoer op social media. „De wolk gaat als een vliegende schotel over de stad", twitterde verslaggever Lucien Baard. Het is dan ook niet verassend dat vooral kinderen bij het zien van de wolk aan een ufo moesten denken.