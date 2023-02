Bilanovic volgend seizoen trainer BWO, Misana langer bij Haaksbergen

Op zoek naar een uitdaging? Brandweer Twente zoekt vrijwilli­gers: ‘Bij dit werk weet je nooit wat je te wachten staat’

Het wordt als vanzelfsprekend ervaren: bij nood komt de brandweer om hulp te bieden. Maar veel van de kazernes in Twente draaien op vrijwilligers. Zo ook in Haaksbergen en Boekelo, en daar is een tekort aan brandweerlui. Daarom begint deze week een campagne om nieuwe brandweer te werven. „Bij een melding moet je in vier minuten op de kazerne kunnen zijn” aldus Aukje Haarman van Brandweer Twente.