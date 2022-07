Bloeiende bermen zijn mooi, en toch worden ze in Twente soms pardoes weggemaaid

Patstel­ling over zaterdag­markt: kooplui willen niet wijken van Van Heekplein

ENSCHEDE - De organisatie van de zaterdagmarkt had per 1 september moeten zijn overgedragen van de gemeente naar de marktondernemers. Dat is onhaalbaar. De onderhandelingen tussen de marktkooplui en de gemeente zitten muurvast.

12 juli