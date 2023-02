Bloemtjes buiten zetten met gratis bloemenzaad? ‘Denk eens verder dan je eigen tuin’

Gratis bloemenzaad

Midden april deelt de Groene Loper op verschillende plekken in Enschede bloemenzaad uit. Deze actie wordt dit jaar voor de zevende keer georganiseerd. Met het uitdelen wil de Groene loper dat mensen hun tuin, balkon of overige ruimten in gaan zaaien. Niet alleen particulieren kunnen wat ophalen. Ook scholen, verenigingen en tehuizen zijn van harte welkom. „Je mag verder denken dan je eigen tuin. Als je bij de sportvereniging ruimte ziet bij een fietsenstalling is dat ook zeker een geschikte plek aldus Hoppen.”

Een belangrijk hulpmiddel

„Een bloemenlint bestaat uit allemaal snippertjes bloemen achter elkaar. Dit mag een lappendeken zijn of een andere invulling. Als de bloemen maar op dichte afstand van elkaar staan. Bijen hebben geen grote actieradius. Ze moeten gemakkelijk van de ene naar de andere bloem kunnen. Zo komen ze gemakkelijker aan voedsel. Met een bloemenlint kunnen wij de bijen en andere insecten enorm mee helpen. We hopen dat op deze manier de bij zich in de hele stad komt vestigen. Dat is belangrijk en hard nodig. Al is het alleen maar voor ons voedsel”, aldus Hoppen.

Niet in het gras

Het is van belang om goed na te denken over hoe je het bloemenzaad gebruikt volgens Hoppen. „Op onze website hebben wij een zaaiinstructie staan. Gras is geen goede plek. Het bloemenzaad verliest het altijd van het gras. Een zonnig stukje helpt het beste met het bevorderen van de groei van de bloemen.”

Genoeg belangstelling

Angelien Hoppen merkt op dat er de afgelopen jaren steeds meer aanmeldingen binnenkomen. „Ons bereik is gegroeid. Dat is hartstikke mooi om te zien. Naderhand krijgen we in de zomer ook allerlei foto’s doorgestuurd van mensen hoe leuk het is geworden. We maken niet alleen de bijen blij met het bloemenlint, maar we zorgen ook dat mensen kunnen genieten van het groenere woonomgeving.”

Tot en met eind maart kan er in Enschede bloemenzaad gereserveerd worden. Voor meer informatie over de datum en ophaaltijden van de bloemenzaaduitgifte en de aanvraag is groenbezig.nl te raadplegen.