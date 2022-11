Boa’s zoeken in vuilnis naar adressen afvaldumpers in Enschede en wij gingen mee: ‘Dit kost ze 95 euro’

Zorg, bedrijven en personeel: nieuw plan om 100 miljoen te investeren in Twente

ENSCHEDE - Er ligt een nieuw plan klaar om tientallen miljoenen te investeren in Twente. Onder meer in duurzame bedrijven, passende banen en zorg voor ouderen. Twente vraagt het Rijk om 35 miljoen euro mee te betalen via een nieuwe Regiodeal.

27 november