Boegbeeld Melis Jan Gilde haakt gefrustreerd af bij Hengelose afdeling Fietsersbond

Gedoe over gevaarlijke kruisingen in fietssnelweg F35, de nominatie van Hengelo als Fietsstad of ergernis over lange wachttijden voor fietsers bij verkeerslichten: Melis Jan Gilde zat nooit om een woord verlegen. Zeventien jaar lang was hij de spreekbuis van de plaatselijke afdeling van de Fietsersbond, volgens eigen zeggen de belangenbehartiger van de 13,5 miljoen fietsers in Nederland.