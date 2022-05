Boeren houden koeien binnen als reactie op stikstofuitspraak Overijssel

ZWOLLE/ENSCHEDE - Nederlandse koeien blijven binnen, op 30 mei. Dat kondigt LTO Nederland aan. Het is een protest tegen onder meer de uitspraken van de rechtbank Overijssel in ruim dertig ‘stikstofzaken’ tegen ook Twentse boeren.

Volgens LTO zijn de uitspraken ‘een absurde uitkomst van de stikstofcrisis’. „Nederland bevindt zich in een juridisch moeras, waar we drie jaar na de stikstofuitspraak van de Raad van State nog steeds niet uit zijn. Boeren, burgers en politici willen de koe allemaal graag in de wei houden. Het is bovendien beter voor de bodem en de natuur,” zegt Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland.

Een deel van de 29 uitspraken bij de Rechtbank Overijssel ging over het beweiden van koeien en bemesten van het land. Dat mochten boeren zonder vergunning doen. Volgens de rechtbank had de provincie de gevolgen voor Natura2000-gebieden moeten onderzoeken. Dat is tegen de zin van LTO. „Het zou absurd zijn als het stikstofbeleid de koe uit de wei jaagt. Met deze actie roepen we de overheid op om haar werk goed te doen, zodat er nooit een vergunningsplicht voor de koe in de wei komt.”

Onwerkbaar

Volgens LTO laat 84% van de melkveehouders haar koeien in de wei lopen. De organisatie wijst op de praktische omstandigheden, die het onwerkbaar zouden maken steeds vergunningen aan te vragen: „Het is elk jaar anders: afhankelijk van het weer, hoe goed het gras groeit, het afwisselen van gewassen en het ruilen van grond met anderen. Als dit soort rechtszaken doorgaan en de overheid niet in de bres staat dan verdwijnt dat iconische beeld. We kunnen toch niet elk jaar een vergunning aanvragen, nog los van het feit dat de vergunningverlening nog steeds muurvast zit?”, zegt Jaap Lodders, voorzitter van Team Agro NL.

Volgens LTO is de weidegang ook beter voor de natuur, maar met die stelligheid zijn natuurbeheerders en organisaties als MOB, dat de zaken tegen de provincie Overijssel aanspande, het niet eens. Volgens hen zijn er ook situaties waarin weidegang nadelige gevolgen heeft voor naburige natuurgebieden. Hun stelling is dat de provincie dat eerst moet onderzoeken. Dat heeft Overijssel niet of onvoldoende gedaan, vond de rechtbank.