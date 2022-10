Boeren opnieuw in onzekerheid: Overijssel dreigt met dwangsommen voor meer dan twintig bedrijven

met video Carlijn Kingma kijkt achter façades financiële wereld, haar tekening is nu te zien in Rijksmuse­um Twenthe: ‘Geld is als water’

ENSCHEDE - Het stroomt, wordt rondgepompt en bepaalt wat er in de samenleving bloeit of verdroogt. „Geld is als water”, zegt Carlijn Kingma. Ze is tekenaar en onderzocht twee jaar lang de werking van het financiële systeem dat ons omringt. „Wie de zeggenschap heeft over het geld, bepaalt de toekomst van de wereld.”

18 oktober