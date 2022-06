Boeren Peter, Vincent en Joke bleven thuis - een portret van de achterblijvers: ‘Onzekerheid is het ergste’

Loes Segerink vertelt op UT over werk als biomedisch microweten­schap­per: ‘Laten we interesse wekken voor ons vak’

ENSCHEDE/OLDENZAAL - Of het nou op de Zwarte Cross is of in een zaal vol collega's en familieleden, Loes Segerink uit Oldenzaal vertelt graag over haar werk als biomedisch microwetenschapper aan de Universiteit Twente. De hoogleraar hield vrijdagmiddag haar intreerede, over chips om kanker in urine op te sporen en over haar liefde voor de wetenschap.

