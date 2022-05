‘Boerenjongens’ kopen voor hun internetbedrijf textielfabrikantenvilla Schuttersveld in Enschede

De mannenpil? Evelien (18) uit Lemeler­veld deed onderzoek: ‘Onze generatie heeft er wél behoefte aan’

Evelien Groote Stroek (18) uit Lemelerveld zit midden in haar eindexamens op het Carmel College in Raalte, maar houdt nu al haar eerste ‘publicatie’ in de hand. Afgelopen jaar deed ze via een talentenprogramma onderzoek aan de Universiteit Twente naar de mannelijke anticonceptiepil. ,,De mannenpil bestaat nog niet, want de farmacie denkt dat het niet verkoopt.”

