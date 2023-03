Bon Boys naar kwartfinales in districtsbeker

Column Held in Hengelo: ‘Opzouten met die mobieltjes’

Nachtburgemeester Irma Bruggeman deelde op Facebook een filmpje van de Waterboys in Metropool. U weet wel, die van Whole of the Moon. Het was goed dat ze de naam erbij had gezet. Anders hadden we moeten gokken. De band ging schuil achter een woud van filmende mobieltjes.