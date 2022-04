Bouwvakker gewond bij werkzaamheden in Enschede

Vier inspecties onderzoe­ken fatale steekpar­tij jeugdgevan­ge­nis waarbij Louc (19) uit Enschede om het leven kwam

BREDA - Vier inspectiediensten doen gezamenlijk onderzoek naar de fatale steekpartij in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda. Bij de steekpartij kwam vrijdag een 19-jarige gedetineerde om het leven en raakte een 20-jarige gedetineerde gewond. In verband met het steekincident is een 18-jarige man opgepakt, een medegedetineerde van de twee slachtoffers.

21 april