Overijssel wil meer kennis over kernenergie, nu het een serieuze optie is in Den Haag

ENSCHEDE - De provincie Overijssel moet meer kennis in huis halen over kernenergie. Provinciale Staten wil dat de provincie zich erin verdiept nu het in Den Haag serieus op de agenda staat.

Het provinciebestuur moet in gesprek met organisaties die kennis hebben over kernenergie en vooral kleine modulaire reactoren. Een ruime meerderheid van Provinciale Staten heeft daar woensdag een motie voor aangenomen.

De partijen zien dat kernenergie in Den Haag nadrukkelijker op de agenda is gekomen. In het regeerakkoord staat dat het kabinet twee nieuwe kerncentrales in Nederland wil en daarnaast wordt gekeken naar de zogenaamde kleine modulaire reactoren.

‘Kennis over veelbelovende techniek’

Het is van belang dat Overijssel kennis in huis haalt over een veelbelovende nieuwe techniek, zegt Statenlid Stijn Hesselink van Onafhankelijke Conservatieve Liberalen (OCL) als de initiatiefnemer van de motie. Hij kreeg ruime bijval van onder meer CDA, VVD en de PVV.

Ook de ChristenUnie ondersteunde de motie, ondanks dat die partij landelijk niet enthousiast is over kernenergie. Maar deze motie betekent niet dat de partij in Overijssel automatisch vóór kernenergie is, zegt Statenlid Sybren Stelpstra. „Deze motie vraagt om kennis, niet om een kerncentrale. En kennis is altijd goed.”