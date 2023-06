Snelheidsduivels scheuren kinderrijke buurt in Enschede in: ‘Ik dacht ik gooi er een bal voor’

Brand bij Grolsch loopt met een sisser af: 'Door de sprinkler­in­stal­la­tie is de brand klein gebleven’

De schrik sloeg om het hart bij bierliefhebbers in de regio. Aan het begin kwam een brandmelding bij bierbrouwer Grolsch met de hoogste prioriteit binnen. De brandweer had deze snel onder controle. „Door de sprinklerinstallatie is de brand klein gebleven,” laat de woordvoerder van Grolsch weten.