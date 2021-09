Tv-kijkers raken niet uitgepraat over meubels die Manon uit Enschede leverde aan Martien Meiland: ‘Luisteren altijd naar de klant’

Video Trottoir voor huis van Bert en Riny knalt met enorme steekvlam spontaan uit elkaar: ‘Lijkt veel op incident eerder deze week in Enschede’

17 september KAMPEN - Het trottoir voor het huis van Bert en Riny Schafstad aan de Wederiklaan in Kampen is afgelopen nacht rond 01.00 spontaan geëxplodeerd. De bizarre beelden ervan werden gedeeld door een wijkagent via Instagram. Het voorval lijkt sterk op dat in Enschede, eerder deze week.