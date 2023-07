Brand bij beautysalon vlak buiten Enschede

Kemper Koeriersbe­drijf wilde zich niet uit markt prijzen en betaalde dat met faillisse­ment

Kemper Koeriersbedrijf is door de gevolgen van corona in combinatie met de moordende concurrentie in de bezorgbranche ten onder gegaan. Dat blijkt uit het woensdag verschenen eerste faillissementsverslag van curator Joyce Schulte.