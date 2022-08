Brand bij boodschappenbezorger Picnic in Enschede

Nóg een Poké­mon-win­kel in Enschede: Nachtclub­fo­to­gra­fen Demi en Onur openen Pokéfriends

ENSCHEDE - Het Pokémon-imperium heeft de afgelopen jaren een flinke opmars gemaakt. Maar of de hype ooit is weggeweest? Voor Demi (25) en Onur (31) van Goor niet: „Pokémon zit in ons bloed.” In oktober of november openen zij hun winkel Pokéfriends aan de Walstraat in Enschede.

22 augustus