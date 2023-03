Brand bij Carint Reggeland in Hengelo, één gewonde

Harten­kreet tienerzoon vermiste Wico van Leeuwen uit Borculo: ‘Waar is mijn vader?’

De 15-jarige zoon van de vermiste Wico van Leeuwen uit Borculo roept betrokkenen op om te vertellen waar zijn vader is. De emotionele oproep kwam na een uitgebreide reconstructie door het tv-programma Opsporing Verzocht. „Het gevoel dat mijn vader weg is, is zenuwbrekend.”