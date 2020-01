Brand bij wijnbar Bruut in centrum Enschede; veel schade

Armoede was altijd al kind aan huis in Enschedese wijk de Krim

25 januari ENSCHEDE - Je bent zo arm als je je voelt, is het gezegde. Grote flauwekul natuurlijk. Maar wanneer ben je dan wel arm? De definitie ‘niet kunnen meedoen’ wordt vaak gebruikt. Honderd jaar geleden was er een andere definitie in Enschede: woonde je in de Krim, dan was je arm.