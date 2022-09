Brand in wooncomplex Enschede, brandweer schaalt op naar middelbrand

Weer minder werklozen in Twente en de Achterhoek, druk op arbeids­markt neemt toe

De vijver van arbeidskrachten in Twente en de Achterhoek is afgelopen maand weer verder opgedroogd. Het UWV meldt dat er in augustus 2 procent minder WW-uitkeringen werden verstrekt ten opzichte van een maand eerder.

15 september