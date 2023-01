Brand op dak van industriepand in Enschede snel onder controle

Concordia zet in op de streektaal: ‘Elke maand één voorstel­ling in het Twents’

ENSCHEDE - Theater Concordia in Enschede zet het komende halfjaar flink in op de streektaal. Tot en met mei is er elke maand minimaal één voorstelling of concert in het Nedersaksisch of Twents. Volgens hoofdprogrammeur Ellen Peters is er een duidelijke behoefte bij het publiek. „De mensen beseffen weer waar ze vandaan komen.”

22 januari