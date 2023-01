Brandende vuilniswagen dumpt lading in Enschede: acht ton vuilnis op parkeerplaats

Manderveen­se truckbe­stuur­der Gert Huzink uitgescha­keld voor Dakar-klassement; val Bornse motorrijd­ster Mirjam Pol

Al in de tweede etappe van de Dakar Rally zat een topnotering in het klassement er niet meer in voor Gert Huzink. De truckbestuurder uit Manderveen van het Riwald Dakar Team is uit de wedstrijd vanwege een kapotte turbo. Ook motorrijdster Mirjam Pol had een zware dag, de Bornse kwam lelijk ten val.

